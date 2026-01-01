Durante la notte di Capodanno nel salernitano, si sono registrati sei feriti a causa di incidenti con i fuochi d'artificio. La serata ha visto anche quattro persone arrestate in relazione ai fuochi illegali. Questi eventi sottolineano l'importanza di rispettare le norme di sicurezza durante le celebrazioni di fine anno.

È di sei persone ferite il bilancio degli incidenti legati all'utilizzo di fuochi d'artificio durante la notte di San Silvestro in provincia di Salerno. Il caso più rilevante riguarda un uomo di 46 anni di Eboli che, a causa dello scoppio di un petardo, ha riportato seri danni alla mano destra. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Capodanno nel salernitano: sei feriti per i botti, quattro arresti

Leggi anche: Botti di Capodanno, sei i feriti. Tra questi anche un bambino

Leggi anche: Vanno in giro con 120 chili di botti illegali nel furgone, potevano saltare in aria: due arresti nel Salernitano

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Capodanno in Campania, il primo bilancio è di 73 feriti: il picco a Napoli e provincia.

Notte di San Silvestro, sei feriti: mano amputata a un 46enne, cane muore per lo spavento a Salerno - Stampa Nonostante i ripetuti appelli alla prudenza e l’impegno delle forze dell’ordine, la notte di Capodanno nel territorio salernitano ha fatto registrare sei feriti a causa dell’esplosione di fuoch ... salernonotizie.it