Capodanno nel salernitano | sei feriti per i botti quattro arresti
Durante la notte di Capodanno nel salernitano, si sono registrati sei feriti a causa di incidenti con i fuochi d'artificio. La serata ha visto anche quattro persone arrestate in relazione ai fuochi illegali. Questi eventi sottolineano l'importanza di rispettare le norme di sicurezza durante le celebrazioni di fine anno.
È di sei persone ferite il bilancio degli incidenti legati all'utilizzo di fuochi d'artificio durante la notte di San Silvestro in provincia di Salerno. Il caso più rilevante riguarda un uomo di 46 anni di Eboli che, a causa dello scoppio di un petardo, ha riportato seri danni alla mano destra. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
