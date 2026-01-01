Capodanno nei quartieri Tommasi porta i suoi auguri in undici tappe nella notte di San Silvestro

A Verona, il Capodanno 2026 è stato celebrato con una serie di eventi distribuiti nei quartieri della città. La notte di San Silvestro ha coinvolto la comunità in un’atmosfera di condivisione e vicinanza, con la partecipazione del sindaco Damiano Tommasi. Un modo per accogliere il nuovo anno mantenendo viva la tradizione di spazi di incontro e convivialità tra i cittadini.

Verona ha salutato l’arrivo del 2026 con una lunga notte di festa diffusa nei quartieri, un Capodanno all’insegna della vicinanza e della comunità che ha visto protagonista anche il sindaco Damiano Tommasi. Il primo cittadino ha scelto di trascorrere l’ultima sera dell’anno tra le persone. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Capodanno nei quartieri, Tommasi porta i suoi auguri in undici tappe nella notte di San Silvestro Leggi anche: Gelo artico sull’Italia nella notte di San Silvestro: che tempo farà a Capodanno Leggi anche: Capodanno a Firenze, tutto pronto per la grande notte di San Silvestro La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Capodanno nei quartieri 2026 per il sindaco Damiano Tommasi. Capodanno “over”, a Verona si festeggia vicino a casa e con il sindaco - Il Comune di Verona rinnova la tradizione del Capodanno nei quartieri per gli over 65 con il "passaggio" del sindaco Damiano Tommasi ... veronaoggi.it

Capodanno nei quartieri, Verona festeggia insieme agli over 65: attesi 750 partecipanti, presente anche il sindaco - Nove eventi diffusi nella notte del 31 dicembre: tante associazioni in campo e la tradizionale visita del primo cittadino Damiano Tommasi per gli auguri di fine anno ... veronasera.it

Capodanno nei quartieri di Verona: 9 eventi per “over” - Verona festeggia San Silvestro nelle circoscrizioni cittadine, con il “Capodanno nei Quartieri”: 9 eventi dedicati agli over 65 ... veronaoggi.it

Capodanno al Murales di Maradona Noa Lang, poche ora fa, con la famiglia ai Quartieri Spagnoli - facebook.com facebook

New Orleans, Guardia Nazionale schierata per il Capodanno nel quartiere francese x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.