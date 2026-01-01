Capodanno Napoli Dimesso dopo aver perso 3 dita con i petardi | lo shock poco dopo Cos’ha fatto

Un festeggiamento di Capodanno a Napoli si è trasformato in tragedia quando un uomo ha perso tre dita a causa di un petardo. Poco dopo l’incidente, lo shock e la paura hanno preso il sopravvento. La città, nota per i suoi festeggiamenti vivaci, ha visto ancora una volta come l’euforia possa portare a conseguenze gravi. Questo episodio ricorda l’importanza di rispettare le norme di sicurezza durante i festeggiamenti.

Aveva scelto Napoli come scenario per salutare l'arrivo del nuovo anno, attratto da quell'atmosfera unica che ogni Capodanno trasforma la città in un palcoscenico senza regole, dove l'adrenalina dei festeggiamenti spesso supera il buon senso. Un'esperienza che A. B., 24 anni, residente a Roma, voleva vivere fino in fondo. «Volevo festeggiare come si fa solo a Napoli», avrebbe raccontato ai sanitari dell'ospedale Vecchio Pellegrini, nel cuore del centro storico, durante una notte destinata a segnare la sua vita. La serata era iniziata come tante altre, tra amici e botti esplosi senza sosta nelle strade affollate.

