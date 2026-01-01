Capodanno Maranza a Roma | zona Colosseo off-limits tra risse e aggressioni

A Roma, l'area intorno al Colosseo ha vissuto recentemente episodi di tensione legati a gruppi di giovani e problematiche di sicurezza. Durante la notte di Capodanno, la situazione si è aggravata, rendendo alcune zone, tra cui quella del centro storico, meno accessibili e più rischiose. È importante essere informati sulle condizioni locali per garantire un soggiorno sicuro e consapevole nella capitale.

Roma si è arresa all'insicurezza e ai Maranza. Da mesi la zona limitrofa al Colosseo è vittima e ostaggio di bande di nord-africani e durante la notte di Capodanno la situazione è precipitata del tutto. Come testimoniato da un video di “Welcome to Favelas” sotto al ponte degli Annibaldi decine di giovanissimi nord-africani hanno festeggiato a modo loro il Capodanno 2026: fuochi d'artificio sparati contro le persone, aggressioni e risse. Un mix micidiale a due pazzi dal monumento simbolo della Capitale. Immagino che fanno capire il totale senso dell'impunità di questi Maranza, che tra l'altro hanno anche aggredito un'ambulanza. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Capodanno Maranza a Roma: zona Colosseo off-limits tra risse e aggressioni Leggi anche: Far West Parma tra maranza, accoltellamenti, rapine e aggressioni: metà dei reati in centro, e c’è chi vuole lasciare la città Leggi anche: Notte di Capodanno tra risse, liti e ubriachi (finiscono in ospedale anche ragazzini) La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Febbre da maranza nel paese che non c’è; Jesolo, movida blindata: niente bottiglie di vetro e lattine, vietati anche i botti. L'ordinanza in vigore dal 31 dicembre; Braccio amputato, muore in pochi minuti: la tragedia di Capodanno. Capodanno 2026 a Roma, stop ai botti: divieto fino al 6 gennaio e multe fino a 500 euro - A Roma scatta il divieto di botti e petardi per Capodanno 2026: ordinanza dal 31 dicembre al 6 gennaio, sanzioni 25- ilquotidianodellazio.it

