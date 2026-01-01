Capodanno insidioso sulle piste da sci | infortuni in serie ai Piani di Bobbio

Durante il Capodanno, i Piani di Bobbio sono stati teatro di diversi infortuni tra gli appassionati di sci. La giornata, caratterizzata da un afflusso elevato di sciatori, ha portato a numerosi incidenti, sottolineando l'importanza di rispettare le norme di sicurezza e di mantenere attenzione durante le attività sulla neve. Un evento che ricorda come, anche in occasioni di divertimento, sia fondamentale adottare comportamenti responsabili.

Prato Nevoso saluta il 2025 con un Capodanno da record tra neve, luci e grandi eventi - Migliaia di persone a Prato Nevoso per il Capodanno 2026: fiaccolata, sci notturno, fuochi inediti e neve eccezionale. quotidianopiemontese.it

Crans Montana, la località svizzera dove è esploso il bar nella notte di Capodanno: dal turismo vip alle ambite piste da sci - Un'esplosione, seguita da un incendio, ha devastato il bar Le Constellation nella notte di Capodanno (intorno alle 1:30), provocando vittime e numerosi feriti. msn.com

Venti di Grecale (da nord-est) in entrata su tutto il territorio regionale, con temperature in progressivo calo entro la notte di San Silvestro e la mattina di #Capodanno. Seguirà una debole #perturbazione in - facebook.com facebook

