Capodanno insidioso sulle piste da sci | infortuni in serie ai Piani di Bobbio
Durante il Capodanno, i Piani di Bobbio sono stati teatro di diversi infortuni tra gli appassionati di sci. La giornata, caratterizzata da un afflusso elevato di sciatori, ha portato a numerosi incidenti, sottolineando l'importanza di rispettare le norme di sicurezza e di mantenere attenzione durante le attività sulla neve. Un evento che ricorda come, anche in occasioni di divertimento, sia fondamentale adottare comportamenti responsabili.
È stato un capodanno decisamente movimentato sulle piste da sci dei Piani di Bobbio, come prevedibile nella giornata di Capodanno.Il primo intervento per i soccorritori è andato in scena alle 10.30 del mattino, a valle della funivia. Protagonista dell'infortunio un ragazzo di 26 anni. Dopo i. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
