Capodanno Incidente devastante Marco muore così | Ha sterzato per evitarlo Cosa gli è successo

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte sulla strada provinciale 84 in Sardegna, causando la morte di Marco Boninu, 36 anni, originario di Illorai. Secondo quanto ricostruito, Marco avrebbe sterzato per evitare un ostacolo, ma purtroppo l’impatto è stato fatale. La vicenda ha suscitato cordoglio nella comunità locale, ancora scossa dall’accaduto.

Un drammatico incidente stradale ha spezzato la vita di Marco Boninu, 36 anni, originario di Illorai, nella notte lungo la strada provinciale 84, nel territorio di Bottidda, nel Nord Sardegna. L’uomo viaggiava a bordo di una Fiat Panda quando, per cause improvvise, ha perso il controllo del veicolo. Con lui c’era un altro uomo, anche lui sulla trentina, rimasto ferito in modo lieve e trasportato in ospedale per accertamenti. L’allarme è scattato nelle ore notturne e sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della Compagnia di Bono, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. La dinamica dell’incidente è apparsa subito particolarmente violenta, tanto da rendere complessi i soccorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

