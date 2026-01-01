Capodanno in sicurezza imponente dispiego di forze dell' ordine | 200 le persone identificate

Durante il Capodanno, le forze dell'ordine italiane hanno svolto un’ampia attività di sorveglianza e controllo, identificando circa 200 persone. Oltre 250 operatori tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito e Polizia locale hanno garantito la sicurezza di cittadini e turisti, assicurando un passaggio di fine anno in condizioni di ordine e tranquillità. Un impegno quotidiano volto a tutelare la sicurezza pubblica durante eventi di grande afflusso.

È stato un fine anno di intenso lavoro per gli oltre 250 tra donne e uomini della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dell’Esercito Italiano e dei corpi di Polizia locale che ha permesso ai numerosi turisti e agli stessi cittadini che hanno riempito piazze. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Capodanno in sicurezza, imponente dispiego di forze dell'ordine: 200 le persone identificate Leggi anche: Controlli della forze dell'ordine intensificati per le festività: identificate 134 persone Leggi anche: Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, 170 persone identificate La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Torino verso un Capodanno blindato: Askatasuna rilancia la protesta, allerta per l’ordine pubblico. Capodanno Rai in sicurezza, Catanzaro blindata con oltre 500 agenti, droni e telecamere - Dietro la manifestazione una imponente macchina della sicurezza ... corrieredellacalabria.it

Capodanno Rai a Catanzaro, maxi dispositivo di sicurezza: quasi 500 operatori in campo foto - Capodanno Rai a Catanzaro, maxi piano sicurezza con quasi 500 operatori in campo: prefettura, forze dell’ordine e protezione civile al lavoro per garantire un evento sicuro e partecipato sul lungomare ... catanzaroinforma.it

Capodanno sereno a Sanremo, notte senza criticità: il piano sicurezza funziona (Foto) Il comandante della Polizia Locale Fulvio Asconio: “Clima di festa e nessun intervento rilevante. Rimossi 21 veicoli, servizio attivo fino al mattino in piena sinergia con - facebook.com facebook

Capodanno a Napoli, rafforzate le misure di sicurezza. In piazza Plebiscito come sul Lungomare. Nel mirino anche l'uso dei botti #ANSA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.