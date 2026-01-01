Capodanno in sicurezza | evitati eccessi ad Avellino e in provincia

In occasione delle festività di Capodanno, sono stati predisposti servizi specifici per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico ad Avellino e nei comuni della provincia. Questi interventi hanno contribuito a prevenire comportamenti eccessivi durante gli aperitivi della vigilia e la notte di Capodanno, assicurando un clima più tranquillo e controllato per tutti i cittadini. La collaborazione tra autorità e comunità ha reso possibile un festeggiamento più sicuro e responsabile.

I servizi predisposti per garantire la sicurezza e l' ordine pubblico in occasione degli aperitivi della vigilia di C apodanno e l'arrivo del nuovo anno, in Avellino e nei C omuni della provincia, hanno consentito di evitare eccessi. Complice anche il bel tempo in città ed in provincia molte sono state le persone, soprattutto giovani, che si sono ritrovate nei luoghi della c.d. movida e che grazie al dispositivo delle F orze dell'ordine messe in campo hanno potuto divertirsi in totale sicurezza. Le F orze dell'ordine (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza), coll ab orat e in alcuni casi anche dalle P olizie locali, hanno rafforzato notevolmente i servizi sia ne lla giornata dell'ultimo dell'anno che nella decorsa notte.

