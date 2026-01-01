A Capodanno in Romagna, oltre 250 eventi animano la regione, che registra hotel pieni e un forte fermento turistico. Bologna, 1 gennaio 2026 — La Romagna si presenta come una destinazione capace di unire tradizione e accoglienza, offrendo un inizio d’anno all’insegna della condivisione e del rispetto delle identità locali. Un territorio che conferma il suo ruolo di meta di valore, pronta a coinvolgere visitatori e residenti in un’esperienza autentica e partecipata.

Bologna, primo gennaio 2026 — La Romagna saluta l’arrivo del nuovo anno con un bilancio che va oltre i numeri e racconta un territorio capace di fare squadra, valorizzare le proprie identità e trasformare il Capodanno in un’esperienza diffusa, partecipata e riconoscibile. I “Capodanni di Romagna” chiudono infatti un’edizione giudicata unanimemente positiva, per qualità della proposta e capacità di attrazione, con ricadute concrete anche sul turismo invernale e sul sistema ricettivo. A tracciare il quadro è Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini e presidente di Visit Romagna: “Il Capodanno in Romagna archivia un’edizione di grande successo, restituendo l’immagine di un territorio che sa fare sistema e proporre un’offerta ampia, continua e fortemente identitaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Capodanno in Romagna, oltre 250 eventi e hotel pieni: il 2026 inizia nel segno del turismo

Leggi anche: Teatro Storchi, il 2026 inizia nel segno dell'operetta "Cin-ci-là"

Leggi anche: Capodanno, alberghi pieni in Valtellina e sul lago di Como. Prenotazioni oltre il 90%

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Rimini, 500 alberghi verso il sold out per il Capodanno, oltre il 15% sono stranieri.

Il format Capodanni di Romagna ideato da Claudio Cecchetto vince la scommessa del pubblico - “Il format Capodanni di Romagna, ideato da Claudio Cecchetto, che ringrazio per il suo importante contributo, ha rappresentato il contenitore della ... chiamamicitta.it