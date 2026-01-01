A Pesaro, il 1° gennaio 2026, il nuovo anno è iniziato con l’arrivo di Nathan e Milana. La città si prepara a vivere un anno nuovo, segnato da questi arrivi che portano gioia e speranza. Un momento di rinnovamento che si inserisce nella tradizione di celebrare il passaggio tra un anno e l’altro, con semplicità e rispetto per le emozioni dei protagonisti.

Pesaro, 1 gennaio 2026 – Un vagito allo scoccare del nuovo anno, e un altro che chiude il vecchio. Pesaro saluta il 2026 con due nomi che restano impressi: Nathan e Milana. Sono loro i simboli di una notte speciale all’ ospedale San Salvatore. Un passaggio di testimone tra anni che parla di futuro, di fiducia e di un reparto che continua a crescere. Anche il sindaco Andrea Biancani ha fatto visita stamattina all’ospedale San Salvatore di Pesaro per portare il saluto della città alle mamme, ai papà e ai piccoli e alle piccole nate tra l’ultimo giorno del 2025 e il primo del 2026. L’ultimo nato del 2025 a Pesaro è Nathan. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Capodanno in culla: Pesaro saluta il 2026 con Nathan e Milana

Leggi anche: Capodanno a Formia: la città saluta il 2026 con Andrea Sannino e Gigi Finizio

Leggi anche: Capodanno: Kiritimati per prima saluta il 2026, ultime le isole Baker e Howland

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Capodanno a Pesaro, benvenuto 2026: piazza del Popolo è una grande pista da ballo - Sul palco della Biosfera si sono alternati Monika Kiss e il dj Andrea Falcetelli, affiancati dai ballerini. msn.com