Capodanno in centro successo per concerto e festeggiamenti Nessun problema di sicurezza

Il Capodanno nel centro della città si è concluso con un bilancio positivo, grazie a un concerto e festeggiamenti in piazza IV Novembre e piazza Matteotti. La serata si è svolta senza problemi di sicurezza, offrendo ai partecipanti un momento di svago e socializzazione in un contesto controllato e tranquillo. La buona organizzazione ha garantito un evento piacevole e senza inconvenienti, confermando l’apprezzamento della comunità locale.

"Bilancio più che positivo" per il capodanno in centro con musica dal vivo in piazza IV Novembre e animazione musicale in piazza Matteotti. A commentare la festa di San Silvestro sull'acropoli è l'assessore del Comune di Perugia Fabrizio Croce."È stato impegnativo sotto tutti i punti di vista, ma.

