Nella mattina di Capodanno, un grave incidente si è verificato sulle strade del Lazio, precisamente nella zona di Fiuggi, in provincia di Frosinone. Due veicoli sono entrati in collisione frontale lungo la strada verso il lago di Canterno. L'evento ha causato conseguenze pesanti, evidenziando ancora una volta l'importanza della sicurezza alla guida. Le autorità sono intervenute per i rilievi e i soccorsi.

Tragico incidente stradale nelle prime ore del 2026 sulle strade del Lazio. Nella mattinata di Capodanno, due automobili si sono scontrate frontalmente lungo la strada che conduce al lago di Canterno, nel territorio comunale di Fiuggi, in provincia di Frosinone. Il bilancio è di una vittima. L’impatto, avvenuto poco prima di mezzogiorno, è stato estremamente violento. Le due vetture procedevano in direzioni opposte: una era diretta verso il lago di Canterno, l’altra in direzione Fiuggi. Per cause ancora in fase di accertamento, i veicoli si sono scontrati frontalmente. A perdere la vita è stata una donna di 69 anni, turista residente a Roma, che si trovava a bordo di una delle due auto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Capodanno funesto sulle strade italiane, il tragico schianto in mattinata

