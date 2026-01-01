Capodanno e il week-end al cinema | da Checco Zalone a SpongeBob

Il periodo di fine anno offre l’opportunità di trascorrere il tempo al cinema, grazie a una vasta selezione di film disponibili in sala. Tra le proposte ci sono “Buen camino” con Checco Zalone, “Avatar: Fuoco e Cenere”, “Un topolino sotto l’albero”, “Norimberga” e “Zootropolis 2”. Una scelta ideale per chi desidera godersi un momento di relax e intrattenimento durante il week-end di Capodanno.

È ricca di film la programmazione dei cinema. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale spiccano “Buen camino” con Checco Zalone, “Avatar: Fuoco e Cenere”, “Un topolino sotto l’albero”, “Norimberga” e “Zootropolis 2”. Arrivano sul grande schermo “SpongeBob – Un’Avventura da Pirati” e “Una di famiglia – The housemaid”, con Sydney Sweeney, Brandon Sklenar, Amanda Seyfried, Michele Morrone e Megan Ferguson. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi a Capodanno e nel week-end. GIOVEDI’ 1° GENNAIO CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo I film al Cinema Conca Verde CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo I film al Cinema Teatro del Borgo AUDITORIUM, CULT! a Bergamo I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo I film allo Schermo Bianco a Bergamo UCI CINEMAS a Orio al Serio I film all’Uci Cinemas di Orio CINEMA NOTORIUS a Curno I film al Cinema Notorius CINE-TEATRO GAVAZZENI a Seriate I film al Cineteatro Gavazzeni di Seriate CINEMA ARCADIA a Stezzano I film al Cinema Arcadia di Stezzano CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio CINE-TEATRO SORRISO a Gorle I film al cine-teatro Sorriso a Gorle CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino I film al cinema Iride-Vega a Costa Volpino VENERDI’ 2 GENNAIO CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo I film al Cinema Conca Verde CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo I film al Cinema Teatro del Borgo AUDITORIUM, CULT! a Bergamo I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo I film allo Schermo Bianco a Bergamo UCI CINEMAS a Orio al Serio I film all’Uci Cinemas di Orio CINEMA NOTORIUS a Curno I film al Cinema Notorius CINE-TEATRO GAVAZZENI a Seriate I film al Cineteatro Gavazzeni di Seriate CINEMA ARCADIA a Stezzano I film al Cinema Arcadia di Stezzano CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio CINE-TEATRO SORRISO a Gorle I film al cine-teatro Sorriso a Gorle CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino I film al cinema Iride-Vega a Costa Volpino SABATO 3 GENNAIO CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo I film al Cinema Conca Verde CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo I film al Cinema Teatro del Borgo AUDITORIUM, CULT! a Bergamo I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo I film allo Schermo Bianco a Bergamo UCI CINEMAS a Orio al Serio I film all’Uci Cinemas di Orio CINEMA NOTORIUS a Curno I film al Cinema Notorius CINE-TEATRO GAVAZZENI a Seriate I film al Cineteatro Gavazzeni di Seriate CINEMA ARCADIA a Stezzano I film al Cinema Arcadia di Stezzano CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio CINE-TEATRO SORRISO a Gorle I film al cine-teatro Sorriso a Gorle CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino I film al cinema Iride-Vega a Costa Volpino DOMENICA 4 GENNAIO CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo I film al Cinema Conca Verde CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo I film al Cinema Teatro del Borgo AUDITORIUM, CULT! a Bergamo I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo I film allo Schermo Bianco a Bergamo UCI CINEMAS a Orio al Serio I film all’Uci Cinemas di Orio CINEMA NOTORIUS a Curno I film al Cinema Notorius CINE-TEATRO GAVAZZENI a Seriate I film al Cineteatro Gavazzeni di Seriate CINEMA ARCADIA a Stezzano I film al Cinema Arcadia di Stezzano CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio CINE-TEATRO SORRISO a Gorle I film al cine-teatro Sorriso a Gorle CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino I film al cinema Iride-Vega a Costa Volpino Checco Zalone – Buen Camino – foto Getty BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Natale e il week-end al cinema: da Checco Zalone a “Primavera” Leggi anche: Al cinema in settimana: da Checco Zalone ad Avatar Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Capodanno e il week-end al cinema: da Checco Zalone a SpongeBob; Capodanno 2026, tutti gli eventi in programma a Roma il 31 dicembre; Vacanze di Natale e Capodanno a Milano; Capodanno al 4 Fontane. Capodanno e il week-end al cinema: da Checco Zalone a SpongeBob - Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi a Capodanno e nel week- bergamonews.it

Capodanno al cinema (Pop Up) fra brindisi e le grandi pellicole della stagione - A capodanno e per l’inizio dell’anno, Pop up cinema Bologna propone le repliche di alcuni film imprescindibili di questa stagione cinematografica. bolognatoday.it

Capodanno al Cinema Fulgor di Rimini tra film e brindisi - Al Cinema Fulgor di Rimini il Capodanno si trasforma in un’esperienza intima e suggestiva, lontana dai rituali convenzionali e immersa nel fascino del grande cinema. altarimini.it

