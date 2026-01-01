Un episodio di violenza si è verificato durante le celebrazioni di Capodanno, coinvolgendo un ragazzino vittima di un brutale pestaggio da parte di alcuni suoi coetanei. L’evento, descritto da Carmen Cretoso, evidenzia come incidenti di questo tipo possano accadere anche in momenti di festa. È importante riflettere sulle cause e sulle misure per prevenire simili situazioni, garantendo un ambiente più sicuro per i giovani.

Tempo di lettura: 2 minuti di Carmen Cretoso Un vero e proprio pestaggio ai danni di un loro coetaneo. Nulla ancora si conosce del motivo che ha spinto, ieri sera, cinque ragazzi ad aggredire brutalmente un ragazzino lungo la curva in via Alfani, a Torre Annunziata. E forse poco importa sapere il motivo di tanta violenza scagliata su un giovanissimo, a poche ore dal Capodanno. L’ episodio è stato ribattezzato sui social come “la rissa” di San Silvestro, ma a guardare bene le immagini che creano rabbia e sgomento, si vede un gruppo di giovani aggredire ed inveire con inaudita violenza su una sola persona inerme, con tanto di accoltellamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Capodanno di paura, ragazzino massacrato dal branco

Paura nella notte di Capodanno in piazza Vittoria a Brescia. Il ragazzino si trovava insieme alla sua famiglia per assistere al concerto di fine anno - facebook.com facebook