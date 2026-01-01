Capodanno di paura a Montesarchio a fuoco la tettoia di una palazzina

Nella notte a Montesarchio, un incendio ha interessato la tettoia di una palazzina, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco di Bonea e del Comando provinciale di Benevento. L’intervento ha richiesto tempo e attenzione per mettere in sicurezza l’area e prevenire ulteriori danni. La situazione è sotto controllo, senza conseguenze per le persone coinvolte.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nottata di lavoro per i vigili del Fuoco di Bonea e del Comando provinciale di Benevento impegnati nel domare le fiamme che hanno avvolto un tetto a Montesarchio. I caschi rossi dalle 20 di ieri sera stanno operando per spegnere l'incendio di un tettoia in una contrada del paese caudino. A fuoco anche dei pannelli fotovoltaici. Non si registrano fortunatamente feriti ma solo danni, si presume ingenti, alla struttura. Le squadre sono ancora al lavoro per lo spegnimento del rogo. Le cause sono ora in corso d accertamento da parte dei caschi rossi.

