Capodanno di paura a Milazzo | fiamme nella notte famiglie evacuate

Nella notte di Capodanno a Milazzo, un incendio si è sviluppato in un appartamento di via XX Settembre, causando l’evacuazione delle famiglie coinvolte. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. L’evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che hanno assistito a un episodio che ha interrotto i festeggiamenti e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Momenti di paura nella notte di Capodanno a Milazzo, dove un incendio è scoppiato all'interno di un appartamento situato in via XX Settembre. Due occupanti dell'abitazione sono stati messi in salvo grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto subito dopo l'allarme.

