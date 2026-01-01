Capodanno di fuoco in via Mentana a Terni terrazzo in fiamme | Chi ha visto qualcosa lo segnali

Nella zona di via Mentana a Terni, si è verificato un incendio che ha interessato il terrazzo di un appartamento al nono piano. L’incendio ha causato momenti di preoccupazione tra i residenti, con fiamme visibili e un forte intervento delle forze di emergenza. Chiunque abbia assistito all’incidente è invitato a segnalarlo alle autorità competenti per contribuire alle indagini.

Fiamme e paura in via Mentana a Terni per un incendio che è divampato sul terrazzo di un appartamento al nono piano di un edificio della zona. Per domare l'incendio, scoppiato intorno alla mezzanotte e causato – probabilmente – da un razzo pirotecnico (in città era in vigore l'ordinanza comunale.

