Capodanno di eccessi 16enne soccorsa ubriaca e trasferita al Gemelli

Durante la notte di Capodanno a Serrone, una ragazza di 16 anni è stata soccorsa dal personale del 118 a causa di un malore durante una festa privata. La giovane, trovata in stato di eccesso alcolemico, è stata trasferita al Policlinico Gemelli di Roma per le cure necessarie. L'episodio evidenzia l'importanza di un consumo responsabile e della tutela della salute nei momenti di convivialità.

Attimi di apprensione nella notte di Capodanno a Serrone, dove una ragazza 16enne, residente in provincia di Roma, è stata soccorsa dal personale del 118 a seguito di un malore accusato durante una festa privata.Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Anagni, allertati.

