Capodanno di botti e fuochi | ordinanze non rispettate ma nessun ferito in provincia

La notte di Capodanno nella provincia di Latina si è svolta senza incidenti nonostante alcune ordinanze anti-botti non siano state completamente rispettate. La vigilanza delle autorità ha garantito un passaggio sereno, evidenziando l’importanza di rispettare le normative per la sicurezza collettiva. In un contesto di attenzione e responsabilità, si è conclusa una festività caratterizzata da un clima di cautela e rispetto.

E' stata una notte di San Silvestro in sicurezza quella appena trascorsa nella provincia di Latina.L'attenzione era alta anche per questo Capodanno in tutto il territorio pontino e alla vigilia, di questo che è uno dei momenti più attesi delle festività natalizie, diverse amministrazioni avevano.

