Capodanno col gelo artico | cosa aspettarci per i primi giorni del 2026
Durante i primi giorni del 2026, il clima si manterrà caratterizzato da temperature molto basse, con condizioni di gelo esteso su molte regioni italiane. Dopo le festività di Capodanno, si prevedono persistenti ondate di freddo artico, con possibili nevicate e un generale abbassamento delle temperature. È importante monitorare gli aggiornamenti meteorologici per prepararsi adeguatamente alle condizioni climatiche previste.
Gelo e freddo con temperature in picchiata tra San Silvestro e Capodanno: cosa succede invece nei prossimi giorni. Una nuova allerta meteo, dopo quella che ha caratterizzato i giorni di Natale e Santo Stefano, è stata rilanciata per l’ultimo dell’anno e per il primo giorno del 2026: San Silvestro e Capodanno, infatti, sono due giornate in cui praticamente gran parte della Penisola italiana ha dovuto fare i conti con un’ondata di gelo artico. Se, insomma, il freddo aveva dato una sorta di tregua, con temperature un po’ più miti, tra Natale e Capodanno, ora il termometro è tornato ad abbassarsi. (foto Canva) – CityRumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Meteo Capodanno 2026 e primi giorni di gennaio: gelo diffuso, rischio neve in queste località - Capodanno sottozero, gelate notturne e possibile neve a inizio gennaio: cosa dicono le previsioni meteo tra fine 2025 ed Epifania e quali zone d’Italia ... alfemminile.com
Meteo San Silvestro e Capodanno: cosa succederà sull’Italia - Freddo, gelo e pioggia protagonisti delle previsioni meteo per San Silvestro e Capodanno. newsmondo.it
Inizio dell'anno col freddo artico e la pioggia - Fine 2025 e inizio del 2026 con temperature in picchiata, vento e pioggia. today.it
