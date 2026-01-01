Capodanno circa 2mila persone a Cesenatico per i Moka Club e il brindisi in piazza Ciceuracchio

A Cesenatico, circa 2.000 persone hanno partecipato al brindisi di Capodanno in piazza Ciceruacchio, accompagnato dalla musica del Moka Club. L’evento, che si è svolto in concomitanza con il concertone in piazza del Popolo a Cesena, ha rappresentato un'occasione di aggregazione e festeggiamento nel rispetto delle tradizioni di fine anno.

Oltre al concertone in piazza del Popolo a Cesena, riuscito anche il Capodanno in piazza Ciceruacchio a Cesenatico che ha attirato circa 2mila persone con la musica del Moka Club. Anche nella cittadina rivierasca la piazza si è trasformata in un dj-set a cielo aperto dando una opportunità di.

