Capodanno circa 2mila persone a Cesenatico per i Moka Club e il brindisi in piazza Ciceruacchio

A Cesenatico, circa 2.000 persone hanno partecipato al brindisi di Capodanno in piazza Ciceruacchio, ascoltando la musica del Moka Club. L’evento, che si è svolto in concomitanza con il concertone in piazza del Popolo a Cesena, ha offerto un momento di convivialità e musica per salutare l’inizio del nuovo anno in modo semplice e condiviso.

Oltre al concertone in piazza del Popolo a Cesena, riuscito anche il Capodanno in piazza Ciceruacchio a Cesenatico che ha attirato circa 2mila persone con la musica del Moka Club. Anche nella cittadina rivierasca la piazza si è trasformata in un dj-set a cielo aperto dando una opportunità di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

