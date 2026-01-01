Capodanno choc a Napoli | 24enne perde tre dita con un petardo e poi si ferisce di nuovo al volto

Un giovane di 24 anni di Roma ha subito gravi ferite durante i festeggiamenti di Capodanno a Napoli, perdendo tre dita a causa di un petardo e ferendosi nuovamente al volto poco dopo. La serata di festa si è trasformata in un episodio doloroso, evidenziando i pericoli legati all’uso di esplosivi durante le celebrazioni. Un incidente che sottolinea l’importanza di rispettare le norme di sicurezza.

Il giovane romano si è ferito due volte nel giro di poche ore. Una notte di festa trasformata in un incubo. Un 24enne romano, arrivato a Napoli per festeggiare il Capodanno, è rimasto gravemente ferito in due distinti episodi legati all’uso di fuochi d’artificio. Prima l’amputazione di tre dita, poi una seconda esplosione che lo ha colpito al volto. Il primo incidente: amputazione di tre dita. Il giovane si trovava nel centro di Napoli quando, poco dopo la mezzanotte, un grosso petardo gli è esploso tra le mani. L’impatto è stato devastante: tre dita amputate e trasferimento d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Capodanno choc a Napoli: 24enne perde tre dita con un petardo e poi si ferisce di nuovo al volto Leggi anche: Perde tre dita con un petardo e si ferisce al volto e agli occhi di nuovo dopo le dimissioni Leggi anche: Perde tre dita per un petardo, 24enne torna a sparare e nell'esplosione si ferisce ad un occhio Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Capodanno choc a Napoli, perde tre dita per l'esplosione di un petardo: torna a sparare e si ferisce ancora; Estrazioni del Lotto di sabato 27 dicembre 2025: la ruota di Napoli. Capodanno choc a Napoli, perde tre dita per l'esplosione di un petardo: torna a sparare e si ferisce ancora - Il bilancio nella notte di Capodanno a Napoli è di 57 feriti ma uno dei casi risulta particolarmente clamoroso. leggo.it

I medici hanno dovuto prestare le cure a un 24enne per due volte nella stessa notte - Il giovane, che è compreso nel bilancio dei 57 feriti nella città partenopea e provincia, ha perso tre dita per ... lanuovasardegna.it

Capodanno da incubo a Napoli: perde tre dita per un petardo, dopo le cure torna in strada e si ferisce all'occhio - Capodanno da incubo a Napoli per un 24enne di Roma, che si ferisce due volte in una notte. msn.com

Il racconto choc della #strage di #Capodanno in #svizzera x.com

"Mai successo prima.." Capodanno, previsioni meteo choc: ci sarà un c...Altro... - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.