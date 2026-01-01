Capodanno bimbo di 9 anni ferito di striscio da un proiettile vagante ad Aversa 17enne perde una mano a Vieste 770 gli interventi dei vigili del fuoco

Nel corso delle festività di Capodanno, i vigili del fuoco sono intervenuti in diverse situazioni di emergenza. Tra gli interventi più significativi, un bambino di 9 anni è rimasto ferito da un proiettile vagante ad Aversa, mentre un 17enne ha perso una mano a Vieste. Complessivamente, sono stati effettuati circa 770 interventi per spegnere incendi e gestire emergenze legate ai fuochi d’artificio, evidenziando l’intenso lavoro svolto dai soccorritori durante le festiv

Super lavoro per i vigili del fuoco, che dalle 19 di ieri alle 7 di questa mattina hanno lavorato ininterrottamente per spegnere incendi provocati dai botti e non solo. 770, questo il numero degli interventi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno. Lo scorso anno furono 882. Il numero maggiore in Emilia Romagna, dove sono stati 114. Gli altri interventi sono stati in Lombardia 113, Veneto e Trentino Alto Adige 77, Campania e Toscana 69, Puglia 68, Piemonte 63, Lazio 61, Friuli Venezia Giulia 36, Liguria 31, Marche 24, Sicilia 16, Abruzzo 12, Basilicata 8, Calabria 6, Umbria 3, Sardegna e Molise. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Capodanno, bimbo di 9 anni ferito di striscio da un proiettile vagante ad Aversa, 17enne perde una mano a Vieste. 770 gli interventi dei vigili del fuoco Leggi anche: Aversa, bimbo ferito alla mano da proiettile vagante durante i festeggiamenti di Capodanno Leggi anche: Bimbo di 9 anni ferito di striscio da proiettile vagante La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. 10 attività da fare per un Capodanno in casa con i bambini; Capodanno 2026 a Roma con bambini 0-3 anni: idee family-friendly (anche last minute); Il Patto di Capodanno: un libro che insegna ai bambini il valore del tempo; Capodanno a New York: organizzare e festeggiare il 2026 a NYC. Festeggiamenti di Capodanno, bimbo di 9 anni ferito di striscio da proiettile vagante nel Casertano - Tra Napoli e provincia 57 feriti per l'esplosione di botti. ansa.it

