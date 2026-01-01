Capodanno bambino di 9 anni ferito durante i festeggiamenti Carabinieri trovano proiettile

Durante i festeggiamenti di Capodanno nella provincia di Caserta, un bambino di 9 anni è stato ferito da un proiettile. I carabinieri hanno rinvenuto il proiettile, ma al momento non risultano altri episodi di ferimenti collegati all’uso di fuochi d’artificio che abbiano richiesto cure mediche. Le autorità continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza pubblica.

Dalle prime informazioni raccolte dai carabinieri sul territorio della provincia di Caserta e presso gli ospedali non si registrano episodi di ferimenti riconducibili all'incauto utilizzo di fuochi d'artificio tali da richiedere il ricorso a cure mediche.Bambino ferito ad AversaUn solo evento ha.

