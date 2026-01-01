Capodanno bambino di 9 anni ferito da un proiettile vagante ad Aversa A Vieste un 16enne perde una mano
Nella notte di Capodanno, si registrano vari incidenti e feriti. A Aversa, un bambino di 9 anni è rimasto ferito alla mano da un proiettile vagante, mentre a Vieste un 16enne ha perso una mano. Questi incidenti evidenziano i rischi legati ai festeggiamenti di fine anno e sottolineano l’importanza di atteggiamenti responsabili durante le celebrazioni.
Roma, 1 gennaio 2026 - Come ogni anno dopo il Capodanno si fa la conta di feriti e danni. Nella notte il caso più grave è stato il ferimento alla mano di un bambino di nove anni, colpito di striscio da un proiettile vagante ad Aversa (Caserta). I carabinieri hanno avviato le indagini e recuperando nelle vicinanze del luogo del ferimento un'ogiva esplosa, riconducibile a un'arma da fuoco. Il minore è stato portato all'ospedale Moscati e dimesso. Roma, un petardo gli esplode in mano: un uomo muore dissanguato In totale stanotte sono stati 770 gli interventi dei Vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno: in Emilia Romagna 114, in Lombardia 113, Veneto e Trentino Alto Adige 77, Campania e Toscana 69, Puglia 68, Piemonte 63, Lazio 61, Friuli Venezia Giulia 36, Liguria 31, Marche 24, Sicilia 16, Abruzzo 12, Basilicata 8, Calabria 6, Umbria 3, Sardegna e Molise 0. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
