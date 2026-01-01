Capodanno a Viterbo alla faccia dell' ordinanza anti-botti | VIDEO
A Viterbo, la notte di Capodanno è stata caratterizzata da luci e scoppi nel cielo, nonostante l'ordinanza che vietava l'uso di fuochi d'artificio e petardi. Un evento che ha suscitato attenzione, evidenziando come, anche in assenza di autorizzazioni, alcune tradizioni continuino a manifestarsi durante le festività. Questo video offre uno sguardo sulla situazione e sulle modalità con cui i cittadini hanno vissuto questa notte speciale.
“Luci” e botti nel cielo di Viterbo nella notte di Capodanno, nonostante l'ordinanza che vietava l'uso di fuochi d'artificio e petardi. Il provvedimento era stato motivato dalla necessità di garantire la sicurezza pubblica e tutelare il benessere degli animali. “Prevenire gravi pericoli per. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
