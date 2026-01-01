Capodanno a Viterbo alla faccia dell' ordinanza anti-botti | VIDEO

A Viterbo, la notte di Capodanno è stata caratterizzata da luci e scoppi nel cielo, nonostante l'ordinanza che vietava l'uso di fuochi d'artificio e petardi. Un evento che ha suscitato attenzione, evidenziando come, anche in assenza di autorizzazioni, alcune tradizioni continuino a manifestarsi durante le festività. Questo video offre uno sguardo sulla situazione e sulle modalità con cui i cittadini hanno vissuto questa notte speciale.

Capodanno, le nuove ordinanze del Comune: resta il divieto per i fuochi d'artificio - In vista del capodanno, il sindaco Valeria Cittadin ha firmato le ordinanze contenenti i divieti che i cittadini saranno tenuti a rispettare durante le festività. ilgazzettino.it

Capodanno, ordinanza Firenze 'stop ai botti e niente vetro' - Lo stabilisce un'ordinanza firmata dalla sindaca Sara Funaro in accordo con la prefettura. ansa.it

Si comincia anche col Capodanno a Viterbo Saluti dal Teatro San Leonardo - facebook.com facebook

