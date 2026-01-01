Capodanno a Napoli Plebiscito piena per il concerto con Elodie e Serena Brancale nonostante il freddo

A Napoli, Piazza del Plebiscito si è riempita per il concerto di Capodanno, con oltre centomila persone presenti nonostante le basse temperature. Elodie e Serena Brancale hanno animato la serata, offrendo un momento di festa e condivisione per i presenti. Un evento che ha coinvolto la città, confermando il ruolo centrale della musica nelle celebrazioni di fine anno.

Manfredi: "Straordinario successo".

