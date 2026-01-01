Capodanno a Napoli Plebiscito piena per il concerto con Elodie e Serena Brancale nonostante il freddo
A Napoli, Piazza del Plebiscito si è riempita per il concerto di Capodanno, con oltre centomila persone presenti nonostante le basse temperature. Elodie e Serena Brancale hanno animato la serata, offrendo un momento di festa e condivisione per i presenti. Un evento che ha coinvolto la città, confermando il ruolo centrale della musica nelle celebrazioni di fine anno.
Festa grande in Piazza del Plebiscito per il concerto di Capodanno. Nonostante il freddo oltre centomila persone in piazza. Manfredi: "Straordinario successo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
La mezzanotte sul lungomare di Napoli, a Capodanno, è stata vera magia Michele Sensini - facebook.com facebook
Napoli, rissa durante cena Capodanno: uomo ferito da colpi di pistola x.com
