Capodanno a Napoli Plebiscito piena per il concerto con Elodie e Serena Brancale nonostante il freddo

A Napoli, Piazza del Plebiscito si è riempita per il concerto di Capodanno, con oltre centomila persone presenti nonostante le basse temperature. Elodie e Serena Brancale hanno animato la serata, offrendo un momento di festa e condivisione per i presenti. Un evento che ha coinvolto la città, confermando il ruolo centrale della musica nelle celebrazioni di fine anno.

