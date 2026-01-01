Capodanno a Napoli piazza del Plebiscito gremita per il concertone

Il Capodanno a Napoli si è concluso con il tradizionale concertone in Piazza del Plebiscito, che ha visto una grande partecipazione di cittadini e visitatori. Nonostante le temperature, l’atmosfera è stata caratterizzata dall’entusiasmo e dal calore della città, confermando la tradizione di un evento musicale apprezzato da molti. La serata ha rappresentato un momento di aggregazione e di festa, mantenendo vivo lo spirito della celebrazione di inizio anno.

"È stata una serata fantastica, tra migliaia di napoletani e turisti entusiasti dello spettacolo artistico con un format ormai vincente e per il calore della città nonostante le temperature. Nel 2026 ci attendono sfide impegnative a cui ci stiamo preparando, dal completamento dei cantieri alla rigenerazione urbana passando per Capitale dello sport e le prime

