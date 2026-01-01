Capodanno a Napoli Piazza del Plebiscito gremita con Elodie e Serena Brancale

Il Capodanno a Napoli si è concluso con una serata coinvolgente in Piazza del Plebiscito, dove migliaia di persone hanno assistito agli spettacoli di Elodie e Serena Brancale. Nonostante le temperature, la piazza ha mostrato il calore e l’entusiasmo tipici della città, confermando la sua tradizione di eventi condivisi e di festa. Un momento di aggregazione che ha coinvolto sia residenti che visitatori, offrendo un avvio di anno all’insegna della musica e della convivialità.

Tempo di lettura: 2 minuti “È stata una serata fantastica, tra migliaia di napoletani e turisti entusiasti dello spettacolo artistico con un format ormai vincente e per il calore della città nonostante le temperature. Napoli è sempre più una capitale europea in grado di dare grande prova di sé. Un augurio di Pace e serenità a tutti, ne abbiamo bisogno”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha salutato il pubblico del Concerto di Capodanno in Piazza del Plebiscito, evento centrale dei quattro giorni di festeggiamenti di fine anno promossi dal Comune di Napoli. Una piazza gremita e una città intera hanno accolto il nuovo anno all’insegna della musica e della condivisione, trasformando il cuore del capoluogo in un grande palcoscenico a cielo aperto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Capodanno a Napoli, Piazza del Plebiscito gremita con Elodie e Serena Brancale Leggi anche: Capodanno a Napoli 2026, concerto con Elodie e Serena Brancale in piazza del Plebiscito Leggi anche: Capodanno a Napoli 2026: 4 giorni di musica, Elodie e Serena Brancale protagoniste in piazza del Plebiscito Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Capodanno a Napoli, Elodie e Serena Brancale al Plebiscito, Cecchetto al Municipio. Gli orari dello show, i trasporti e i divieti; Capodanno 2026, cosa fare a Napoli: gli eventi in programma da non perdere; Napoli, è festa in una piazza del Plebiscito strapiena per il Capodanno; Capodanno 2026 a Napoli: 4 giorni di concerti gratis tra Plebiscito, Municipio e Rotonda Diaz (programma e orari). Capodanno a Napoli, piazza del Plebiscito gremita con Elodie e Serena Brancale - "È stata una serata fantastica, tra migliaia di napoletani e turisti entusiasti dello spettacolo artistico con un format ormai vincente e per il calore della città nonostante le temperature. ansa.it

La scaletta del concerto di Capodanno 2025 con Elodie e Serena Brancale a Napoli - Il 31 Elodie, Finizio e Ricciardi in Piazza Plebiscito. fanpage.it

Trasporti, spettacoli, divieti: tutto ciò che c’è da sapere sul Capodanno a Napoli - Una lunga notte di musica diffusa, tra piazza del Plebiscito, piazza Municipio e il lungomare, con funzionamento no stop di metropolitane e funicolari ... napolitoday.it

Le foto del super concertone di Piazza del Plebiscito con cui Napoli ha accolto il #2026 #capodanno #napoli #ilmattino - facebook.com facebook

Botti di Capodanno, tra Napoli e provincia 57 feriti. A Milano decine di interventi del 118 ma nessuno grave #ANSA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.