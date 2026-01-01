Capodanno a Napoli due incendi segnalati poco dopo mezzanotte

A Napoli, nella notte di Capodanno, sono stati segnalati due incendi sui social. Uno si è verificato sul terrazzo di un appartamento in via Blundo, vicino a via Orsi, nell’Arenella. Gli interventi delle squadre di emergenza sono stati tempestivi, senza conseguenze gravi. Restano in attenzione le cause degli incendi e le eventuali implicazioni per la sicurezza della zona.

Due incendi a Napoli, la notte di Capodanno, segnalati sui social. Uno sul terrazzo di un appartamento in via Blundo, nei pressi di via Orsi, all'Arenella. L'altro in via Tasso.

