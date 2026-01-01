Capodanno a Napoli a fuoco anche una pizzeria del Vomero

Durante la notte di Capodanno, Napoli ha vissuto un episodio di incendio che ha coinvolto anche una pizzeria nel quartiere Vomero, precisamente Raf Bonetta in via Cimarosa. L’incidente ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e ha causato alcuni disagi nella zona. Le autorità stanno valutando le cause e le eventuali conseguenze dell’incendio, che ha attirato l’attenzione della comunità locale.

Nel Capodanno in fiamme a Napoli, a fuoco anche una pizzeria. Si tratta di Raf Bonetta in via Cimarosa al Vomero. All'inizio, la natura del rogo è apparsa incerta. Sfogandosi sui social, il titolare Raffaele Bonetta parlava di "un gesto grave che colpisce forte, quasi un KO". Nel contempo, assicurava: " Continuerò il mio lavoro senza arretrare di un passo. La paura non mi appartiene". Col passare delle ore, ecco la precisazione. Secondo il titolare, la responsabilità è proprio dei botti. " Dopo una notte insonne e tanta paura – spiega ora Bonetta -, siamo riusciti a chiarire la natura dell'incendio".

