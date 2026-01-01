Capodanno a Montalto di Castro il tuffo più pazzo dell' anno | il primo del 2026 | FOTO

A Montalto di Castro, il tradizionale tuffo di Capodanno si è svolto nonostante le condizioni meteorologiche avverse. Nonostante la pioggia e il cielo incerto, molti appassionati hanno partecipato al primo bagno dell’anno 2026, mantenendo viva questa consuetudine. L’evento rappresenta un momento di convivialità e tradizione per la comunità locale, che accoglie il nuovo anno con spirito di festa e coraggio.

La pioggia e il meteo incerto non hanno fermato il tradizionale tuffo al mare di Capodanno a Montalto Marina. Anche il primo gennaio 2026, puntuali alle 12, decine di partecipanti si sono dati appuntamento sulla spiaggia per inaugurare il nuovo anno con un tuffo nelle acque del Tirreno.

