Capodanno a Milano prima delle 23 ingresso chiuso in piazza del Duomo e brindisi blindato | niente bottiglie di vetro e superalcolici

A Milano, il Capodanno in piazza del Duomo si presenta con restrizioni: l’ingresso chiuso prima delle 23 e divieto di bottiglie di vetro e superalcolici. La piazza, affollata di giovani, accoglie i festeggiamenti in modo controllato, con ingressi limitati a 4. La città si prepara a salutare il 2023 e ad accogliere il nuovo anno in un clima di sicurezza e ordine.

Milano - È’ iniziata la festa in una piazza Duomo piena di ragazzi: un San Silvestro e un brindisi al 2026 blindato e con gli ingressi limitati a quota 4.500 e forze dell’ordine presenti in maniera massiccia da ore ai varchi di accesso lungo le strade che portano al Duomo. Poco prima delle 23 la piazza è stata chiusa la polizia di Stato e il reparto antisommossa hanno allontanato centinaia di persone chi era rimasto fuori ma volevano entrare, Ingresso limitato: due i motivi. Questo perché le strutture già montate in piazza in vista di Milano-Cortina 2026 hanno ridotto la capienza ma anche, e soprattutto, per ragioni di sicurezza visto quanto accaduto lo scorso anno e prevenire o intercettare chi ha intenzione di andare in strada solo per generare caos o pe r commettere reati approfittando della folla che inevitabilmente si è creata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

