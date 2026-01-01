Capodanno a Firenze sette feriti dai botti | tre sono minorenni

Nella notte di Capodanno a Firenze e provincia, sette persone sono rimaste ferite a causa dei fuochi d'artificio, tra cui tre minorenni. L'evento si è verificato nel contesto delle celebrazioni per il nuovo anno, evidenziando ancora una volta i rischi associati all'uso dei fuochi d'artificio non autorizzati. Le autorità raccomandano prudenza e attenzione per garantire la sicurezza di tutti durante le festività.

Firenze, 1 gennaio 2026 - Sette feriti per i 'botti' (di cui tre minorenni) nella notte di Capodanno a Firenze e provincia. L'episodio più grave, si apprende dalla questura, è quello avvenuto a Certaldo, dove un uomo di 67 anni ha riportato una prognosi di 40 giorni per lesioni a una mano. Sette giorni di prognosi per un under 18 rimasto ferito da un petardo esploso durante i festeggiamenti nel centro di Firenze e identica prognosi per un altro minorenne, per un episodio avvenuto a Cerreto Guidi. A Lastra a Signa, il 118 ha soccorso un 41enne (5 giorni di prognosi). Sono stati medicati sul posto, infine, due fiorentini (un uomo di 52 anni e un minore) per lievissimi danni causati anch'essi da un gioco pirotecnico.

Capodanno, 57 feriti a Napoli e provincia per l'esplosione di botti. In Italia 770 interventi - Sono stati 770 nel corso della notte gli interventi dei vigili del fuoco per incendi durante i festeggiamenti di Capodanno, 112 in meno rispetto allo scorso anno, quando furono 882. msn.com

Capodanno, 57 feriti a Napoli e provincia per l'esplosione di botti. Vigili del fuoco: 770 interventi, decine a Milano - Sono stati 770 nel corso della notte gli interventi dei vigili del fuoco per incendi durante i festeggiamenti di Capodanno, 112 in meno rispetto allo scorso anno, quando furono 882. msn.com

