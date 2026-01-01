Capodanno a Como in migliaia in piazza Cavour e sul lungolago video

Il Capodanno a Como ha visto la partecipazione di molte persone che si sono ritrovate tra piazza Cavour e il lungolago, creando un’atmosfera di condivisione e festa. L’evento ha rappresentato un’occasione per salutare l’anno appena trascorso in compagnia, con momenti di attesa e convivialità lungo le rive del lago. Un momento di incontro che ha coinvolto cittadini e visitatori in un’atmosfera tranquilla e serena.

Capodanno ha richiamato a Como migliaia di persone, che si sono riversate tra piazza Cavour e il lungolago per attendere insieme lo scoccare della mezzanotte. Famiglie, gruppi di amici e turisti hanno affollato il centro città per vivere l’atmosfera della notte più lunga dell’anno. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Capodanno a Como, in migliaia in piazza Cavour e sul lungolago (video) Leggi anche: Anagni, Capodanno in Piazza Cavour Leggi anche: Capodanno sul Lago Maggiore: festa sul lungolago ad Arona Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Capodanno a Como, in migliaia in piazza Cavour e sul lungolago (video); Tutto pronto per il Capodanno in piazza, attese migliaia di persone: ecco come cambia il traffico; Le immagini del Capodanno 2026 in Piazza Maggiore| FOTO e VIDEO; Capodanno 2026 a Times Square. La riscossa delle piazze: migliaia ai concerti di Capodanno in Toscana. Benvenuto 2026 - Pienone a Pisa, Siena e Firenze, tre delle principali città che proponevano artisti di primo piano. lanazione.it

Capodanno a Como con i fuochi d’artificio: orari dello spettacolo, strade chiuse e vetro vietato. Cosa serve sapere - Lo spettacolo pirotecnico musicale organizzato dal Comune partirà a mezzanotte e durerà 25 minuti. comozero.it

Como, tra lago e piazza spunta una lunga cancellata: è per i fuochi di Capodanno (e attenzione alle strade che chiudono) - La lunga barriera abbraccia interamente l’insenatura dove è stato ricreato lo scivolo nautico in omaggio al porto antico del ... comozero.it

CAPODANNO a COMO. I fuochi di mezzanotte Ormai da tempo l'imponente, metallica scultura "The Life Electric", alta 14 metri, realizzata su progetto dell'archistar internazionale Daniel Libeskind e posta nel 2015 al termine della diga foranea del porto di Com - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.