Capodanno 882 interventi delle forze dell’ordine per petardi fuochi d’artificio incendi | 309 infortunati e 69 ricoveri in tutta Italia

Durante il Capodanno, in Italia sono stati registrati 882 interventi delle forze dell’ordine legati a petardi, fuochi d’artificio e incendi, con 309 infortuni e 69 ricoveri. Tra gli episodi più gravi, un giovane di 24 anni ha subito la perdita di tre dita, mentre un bambino di 6 anni ha perso un dito. Questi dati evidenziano i rischi associati all’uso di petardi e fuochi d’artificio durante le festività.

Tra gli episodi più eclatanti: un 24enne che ha perso tre dita e un bambino di 6 anni che ha perso un dito. Nel corso delle festività, una lunga lista di artisti ha firmato un documento-appello invitando a rinunciare ai fuochi d’artificio anche a tutela degli animali Capodanno 2025 segnato da. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Capodanno, 882 interventi delle forze dell’ordine per petardi, fuochi d’artificio, incendi: 309 infortunati e 69 ricoveri in tutta Italia Leggi anche: Capodanno 2026, botti: 770 interventi dei vigili del fuoco in tutta Italia. 69 in Toscana Leggi anche: Capodanno in sicurezza: il decalogo degli esperti per ridurre i rischi di petardi e fuochi d’artificio La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Incidenti Capodanno 2026: Caserta, a 9 anni ferito da un proiettile vagante. Napoli 24enne romano due volte in ospedale in una notte; Capodanno, 770 interventi dei vigili del fuoco legati ai festeggiamenti: il Veneto 'batte' Campania e Friuli. L'analisi; Incidenti di Capodanno 2025: 309 feriti e 882 interventi dei vigili; Capodanno, il bilancio di una notte di guerra: un morto e centinaia di feriti. Fuochi, botti e incendi nella notte di Capodanno: 770 interventi dei vigili del fuoco - Fuochi, botti e incendi nella notte di Capodanno: 770 interventi dei vigili del fuoco, Emilia Romagna la più colpita. ilgiornalelocale.it

Capodanno, decine di feriti per i botti e 770 interventi dei Vigili del Fuoco - Il numero maggiore si è registrato in Emilia Romagna, dove i pompieri sono entrati in azione 114 volte. tg24.sky.it

Capodanno, un morto a Roma. In tutto 770 interventi dei vigili del fuoco - Nella notte una persona ha perso la vita nella Capitale a causa di un petardo e a Torino sono state registrate tensioni durante la manifestazione degli ... avvenire.it

Botti di Capodanno, tra Napoli e provincia 57 feriti. A Milano decine di interventi del 118 ma nessuno grave #ANSA - facebook.com facebook

Nella notte di Capodanno ci sono stati 770 interventi dei vigili del fuoco e decine di persone ferite a causa dei petardi x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.