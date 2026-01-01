Capodanno 770 interventi dei vigili del fuoco | 69 in Campania 113 in Lombardia
Durante i festeggiamenti di Capodanno, i vigili del fuoco sono intervenuti complessivamente 770 volte per incendi, registrando un calo di 112 interventi rispetto all’anno precedente, quando furono 882. In particolare, sono stati segnalati 69 interventi in Campania e 113 in Lombardia. Questi dati evidenziano una diminuzione generale degli interventi, confermando l’andamento più contenuto rispetto alle precedenti festività.
Sono stati 770 nel corso della notte gli interventi dei vigili del fuoco per incendi durante i festeggiamenti di Capodanno, 112 in meno rispetto allo scorso anno, quando furono 882. Il numero maggiore in Emilia Romagna, dove sono stati 114. Gli altri interventi sono stati in Lombardia 113, Veneto e Trentino Alto Adige 77, Campania e Toscana 69, Puglia 68, Piemonte 63, Lazio 61, Friuli Venezia Giulia 36, Liguria 31, Marche 24, Sicilia 16, Abruzzo 12, Basilicata 8, Calabria 6, Umbria 3, Sardegna e Molise 0.
