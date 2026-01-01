Capodanno | 57 feriti a Napoli oltre settecento interventi in tutta Italia | Uomo ucciso dallo scoppio di un petardo a Roma 

Durante i festeggiamenti di Capodanno in Italia, si registrano 57 feriti a Napoli e oltre 700 interventi dei soccorsi nel paese. A Roma, un uomo ha perso la vita a causa di uno scoppio di petardo. Rispetto all’anno precedente, si osserva una diminuzione degli interventi dei vigili del fuoco, segnale di una certa attenzione ai rischi legati ai fuochi d’artificio durante le celebrazioni.

