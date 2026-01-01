Capodanno 2026 tutti in piazza per Noemi | il concerto che dice addio a Capitale della cultura

Il Capodanno 2026 si è aperto con il concerto di Noemi in piazza Stazione ad Agrigento, attirando circa sette mila persone. La serata ha rappresentato un momento di festa condiviso, con la musica che ha accompagnato il passaggio al nuovo anno. Un'occasione per la città di salutare l’anno con un evento di rilievo, in un’atmosfera di convivialità e tradizione.

La voce graffiante di Noemi ha accolto il 2026 in piazza Stazione ad Agrigento dove circa sette mila persone hanno brindato al nuovo anno e fatto festa fino a notte fonda. Imponenti le misure di sicurezza coordinate dalla Questura e che hanno permesso il sereno svolgimento dell’evento che ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

