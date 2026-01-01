Capodanno 2026 | tradizionale tuffo in Arno di Eugenio Giani Auspico un grande futuro per la Toscana che verrà

Il primo gennaio 2026, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, ha partecipato al tradizionale tuffo in Arno. Questo gesto simbolico segna l'inizio dell’anno nuovo e rappresenta un momento di continuità con le tradizioni locali. Giani ha espresso l’auspicio di un futuro positivo per la Toscana, sottolineando l’importanza di preservare le radici culturali e di guardare con fiducia alle sfide del nuovo anno.

Tradizionale tuffo in Arno di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, oggi primo gennaio 2026. Dalla sede della Società Canottieri ha inviato i suoi auguri a tutti i toscani. ''L'auspicio per l'anno che inizia oggi - ha dichiarato Giani - è che la Toscana prosegua il suo cammino verso un futuro dove i suoi valori fondativi di solidarietà, laboriosità e rispetto per i diritti di tutte e di tutti costruiscano la base di una comunità sempre più coesa e custode di quel gusto della libertà che da sempre rende i toscani partecipi delle vicende italiane ed internazionali"

