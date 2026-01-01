Capodanno 2026 oltre due milioni di persone a Copacabana

1 gen 2026

Il Capodanno 2026 a Copacabana ha visto la partecipazione di oltre due milioni di persone, che hanno assistito a uno spettacolo pirotecnico di 12 minuti sulla spiaggia di Rio de Janeiro. Un evento che richiama ogni anno numerosi visitatori, offrendo un momento di convivialità e tradizione per iniziare il nuovo anno.

(LaPresse) – Oltre due milioni di persone si sono radunate sulla spiaggia di Copacabana a Rio per celebrare l’inizio del 2026 con uno spettacolo pirotecnico di 12 minuti. La festa è stata accompagnata da musica dal vivo su più palchi lungo la costa. La celebrazione è stata riconosciuta dal Guinness dei Primati come il più grande Capodanno del mondo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.itImmagine generica

