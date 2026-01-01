Capodanno 2026 | muore per lo scoppio di un petardo alla periferia di Roma
Un uomo di 63 anni è deceduto nella periferia di Roma, in via Cortemaggiore, a seguito di un incidente con un petardo avvenuto nel pomeriggio. L’episodio si è verificato intorno alle 17, evidenziando ancora una volta i rischi associati a giochi pirotecnici durante le celebrazioni di Capodanno. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.
Aveva 63 anni: è morto alla periferia di Roma, a causa dello scoppio di un petardo. Il fatto è avvenuto in via Cortemaggiore intorno alle 17.30 del 31 dicembre 2025 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: Roma, un uomo muore per lo scoppio di un petardo: trovato a terra con ferite all’addome e al volto
Leggi anche: Petardo esplode in mano a un uomo: muore a 63 anni alla periferia di Roma. L’ipotesi dell’ordigno rudimentale acquistato tramite canali illegali
Capodanno 2026, muore nel Lazio per l’esplosione di un petardo · CosenzaChannel.it; Capodanno 2026: muore per lo scoppio di un petardo alla periferia di Roma; Capodanno 2026, da Sydney alla Cina: festeggiamenti e celebrazioni nel mondo. FOTO; Il Cenone perfetto 2026 firmato dagli chef di Bologna: dall'antipasto al dolce, ecco come stupire gli ospiti a Capodanno.
Capodanno 2026: muore per lo scoppio di un petardo alla periferia di Roma - Aveva 63 anni: è morto alla periferia di Roma, a causa dello scoppio di un petardo. firenzepost.it
Napoli, il bilancio dei feriti per i botti di Capodanno: la situazione in città e in provincia - È iniziato sin dalle 21,30 del 31 dicembre 2025 il bollettino di guerra delle lesioni in conseguenza dei ... ilmattino.it
Ostia, muore per lo scoppio di un petardo: tragedia nel pomeriggio di Capodanno - botti e i controlli rafforzati, il bilancio del pomeriggio del 31 dicembre registra già una vittima. affaritaliani.it
COMPRO e SPARO i BOTTI di CAPODANNO 2026 dei CINESI: Shopping Tour, Unboxing e SPARO!
Capodanno 2026, petardo gli esplode in mano: muore 40enne a Roma La grave emorragia è stata fatale - facebook.com facebook
Gli esplode un petardo in mano, muore un 40enne ad Acilia x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.