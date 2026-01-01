Capodanno 2026 | muore per lo scoppio di un petardo alla periferia di Roma

Un uomo di 63 anni è deceduto nella periferia di Roma, in via Cortemaggiore, a seguito di un incidente con un petardo avvenuto nel pomeriggio. L’episodio si è verificato intorno alle 17, evidenziando ancora una volta i rischi associati a giochi pirotecnici durante le celebrazioni di Capodanno. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.

Napoli, il bilancio dei feriti per i botti di Capodanno: la situazione in città e in provincia - È iniziato sin dalle 21,30 del 31 dicembre 2025 il bollettino di guerra delle lesioni in conseguenza dei ... ilmattino.it

Ostia, muore per lo scoppio di un petardo: tragedia nel pomeriggio di Capodanno - botti e i controlli rafforzati, il bilancio del pomeriggio del 31 dicembre registra già una vittima. affaritaliani.it

Capodanno 2026, petardo gli esplode in mano: muore 40enne a Roma La grave emorragia è stata fatale - facebook.com facebook

Gli esplode un petardo in mano, muore un 40enne ad Acilia x.com

