Il primo gennaio 2026 a Modena sono nate tre bambine, Sofia, Ginevra e Camelia, segnando l’inizio di un nuovo anno con tre arrivi. Questi primi nati della provincia rappresentano un segno di continuità e speranza, in un momento in cui il passaggio tra il 2025 e il 2026 si celebra anche con il simbolo della vita che si rinnova.

Modena, primo gennaio 2026 — Il nuovo anno si apre con tre fiocchi rosa negli ospedali della provincia di Modena, dove la notte di Capodanno ha segnato il passaggio simbolico tra il 2025 e il 2026 nel segno della vita. Le prime nate del nuovo anno si chiamano Sofia, Ginevra e Camelia: tre bambine venute alla luce rispettivamente a Sassuolo, Modena e Carpi, a poche ore di distanza l’una dall’altra, nei punti nascita del territorio provinciale. Sofia è nata a Sassuolo alle 2.47. La prima nascita del 2026 in provincia è avvenuta all’ospedale di Sassuolo. Alle 2.47 del mattino è nata Sofia, figlia di Chiara e Marco, inaugurando così il nuovo anno nella struttura sassolese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Capodanno 2026, le prime nate nel Modenese: Sofia, Ginevra e Camelia

