Capodanno 2026 il momento della mezzanotte a New York

A New York, il capodanno 2026 è stato celebrato con la tradizionale discesa della sfera di Times Square. La folla, vestita adeguatamente per il freddo, ha assistito ai festeggiamenti all’arrivo del nuovo anno. Questo momento rappresenta un simbolo di passaggio e di speranza, segnando l’inizio di un nuovo ciclo per la città e i suoi abitanti.

(LaPresse) New York ha dato il benvenuto al 2026 con la famosa sfera di Times Square. La folla, ben coperta per proteggersi dal freddo, ha applaudito e festeggiato mentre scendeva la palla di Capodanno ricoperta da oltre 5.000 cristalli I festeggiamenti hanno incluso anche l'esibizione di Tones and I che hanno cantato "Imagine" di John Lennon. La polizia della metropoli aveva pianificato ulteriori misure antiterrorismo.

Capodanno 2026: chi festeggia per primo il nuovo anno e dove partono i brindisi - Capodanno 2026: Il mondo accoglie il nuovo anno con brindisi e celebrazioni in ogni fuso orario, ecco dove scatterà prima la mezzanotte e chi festeggerà per primo. notizie.it

Capodanno 2026 nel mondo: l'Italia entra nel nuovo anno. Meloni: «Che il 2026 porti serenità e coraggio» - La mezzanotte che segnerà l'inizio del 2026 partirà come di consueto dell'atollo di ... ilgazzettino.it

