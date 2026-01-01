Capodanno 2026 i fuochi d' artificio illuminano il cielo di Napoli

A Napoli, il Capodanno 2026 si celebra con uno spettacolo di fuochi d'artificio che illumina il cielo del centro storico. Dal Lungomare a Piazza del Plebiscito, passando per Rotonda Diaz e Piazza Municipio, le luminarie e le atmosfere festive segnano l'inizio del nuovo anno, offrendo un momento di condivisa serenità e tradizione in un ambiente ricco di storia e cultura.

(LaPresse) Dal Lungomare a Piazza del Plebiscito, da Rotonda Diaz a Piazza Municipio esplode la festa nel cuore di Napoli per salutare l'arrivo del nuovo anno. Allo scoccare della mezzanotte, i fuochi d'artificio hanno illuminano il cielo del capoluogo campano. Forte entusiasmo tra i tantissimi che si sono riversati per le strade del centro della città che ancora una volta ha fatto registrare il record di presenze. Il Capodanno 2026 a Napoli si è trasformato in una festa 'diffusa' che ha accompagnato la città dal 29 dicembre 2025 al 1° gennaio 2026, con appuntamenti musicali gratuiti in diversi quartieri della città.

Capodanno drammatico in Puglia: diversi feriti per fuochi d’artificio - Anche nel Salento si registrano casi gravi: a Lecce un 22enne ha subito l’amputazione delle falangi di due dita, mentre a Tricase un bambino di dieci anni è rimasto ferito al volto. giornaledipuglia.com

Capodanno 2026, Napoli accende il cielo: il rito dei fuochi d’artificio nel video Napoli Explosion - Un omaggio visivo che racconta l’eterna capacità partenopearinascere nel fragore della luce / CorriereTv ... msn.com

la Repubblica. . Esplosione di fuochi d'artificio in tutta Napoli per il Capodanno 2026. Le immagini del lungomare illuminato dai festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno. - facebook.com facebook

