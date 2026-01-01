Capodanno 2026 | gelo russo concerti e bilanci Cosa è successo in Italia nella notte

Nel 2026, l’Italia ha accolto il nuovo anno tra condizioni di gelo provenienti dalla Russia, eventi musicali e iniziative di sicurezza. Da Roma a Napoli, Olbia e Sassari, si sono svolti concerti e si sono registrati interventi sui trasporti notturni. Sono stati inoltre monitorati i primi bilanci relativi ai fuochi d'artificio e alla sicurezza pubblica, offrendo un quadro complessivo di questa prima notte dell’anno.

Dal Circo Massimo a Napoli, fino a Olbia e Sassari: l’Italia entra nel 2026 tra gelo russo, grandi concerti di piazza, trasporti notturni e primi bilanci su botti e sicurezza. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Capodanno 2026: gelo russo, concerti e bilanci. Cosa è successo in Italia nella notte Leggi anche: Gelo artico sull’Italia nella notte di San Silvestro: che tempo farà a Capodanno Leggi anche: Capodanno 2026 in Italia: i migliori concerti in piazza e cosa fare nelle città d’arte Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Arriva il gelo russo, Capodanno sotto zero da Nord a Sud: ecco le città più fredde; Previsioni meteo, Capodanno con il freddo russo: brindisi 2026 sottozero anche in città; Capodanno 2026: correnti gelide russo-scandinave sconvolgeranno il Meteo, i dettagli; Meteo Capodanno, gelo russo-siberiano verso Europa e Italia. Capodanno 2026 al gelo, irruzione russa sull’Italia: ecco le città più fredde - L’irruzione di aria gelida dalla Russia porta temperature sotto zero in molte città allo scoccare della mezzanotte. msn.com

Capodanno con il gelo che arriva dalla Russia: temperature sotto zero in Italia - Irruzione gelida dall’Europa orientale, l’anno nuovo si apre con un brusco calo delle temperature Il capodanno con il gelo che arriva dalla Russia porterà sull’Italia una notte di San Silvestro caratt ... liberoreporter.it

Tuffo di Capodanno a Crotone, 250 temerari sfidano il gelo - Oltre 250 temerari hanno sfidato questa mattina temperature rigide per onorare la 28esima edizione del "Tuffo di Capodanno" a Crotone, consolidando una tradizione ormai radicata nella città di ... ansa.it

Pesaro, in 50 sfidano il gelo: in mare a Capodanno tra applausi, emozione e il ricordo di Alberto Spinaci - facebook.com facebook

Poveri baresi. A Capodanno per sentire due canzoni di Riccardo Fogli devono attendere ore al gelo, con 3ºC, vedere una ruota che gira e tre tizi che ripetono le lettere dell’alfabeto. #Capodanno #31dicembre #LAnnoCheVerrà #CapodannoInMusica #Bari x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.