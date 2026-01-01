Capodanno 2026 feriti per i botti | grave uomo a Certaldo Incidenti anche a bambini a Firenze Cerreto Guidi e Lastra a Signa

Durante la notte di Capodanno 2026, si sono verificati diversi incidenti legati ai fuochi d’artificio nella provincia di Firenze, coinvolgendo sia adulti sia minori. Tra i casi più gravi, un uomo è stato gravemente ferito a Certaldo. Gli episodi si sono registrati anche a Firenze, Cerreto Guidi e Lastra a Signa, evidenziando la necessità di attenzione e prevenzione durante le festività.

Non pochi, in provincia di Firenze, gli incidenti della notte di Capodanno 2026. Protagonisti anche minori. Il più grave a Certaldo, dove un uomo di 68 anni è rimasto ferito al volto e a una mano. L'uomo non è in pericolo di vita ma è tenuto in osservazione all'ospedale San Giuseppe di Empoli (Firenze) perchè ha subìto ferite importanti. Domani, secondo quanto appreso, sarà portato in una struttura specializzata per ulteriori accertamenti L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Capodanno 2026, feriti per i botti: grave uomo a Certaldo. Incidenti (anche a bambini) a Firenze, Cerreto Guidi e Lastra a Signa Leggi anche: Botti, feriti lievemente due bambini, grave un uomo Leggi anche: Incidenti Capodanno 2026, 57 feriti a Napoli per l'esplosione di botti. Giovane romano due volte in ospedale in una notte La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Capodanno, un morto per i botti. Viminale: 283 feriti, in calo rispetto ai 309 del 2025; Risse, feriti per i botti, intossicazioni, piccoli incendi: solito capodanno di super lavoro per il 112; Notte di capodanno turbolenta ma non drammatica: tre feriti per i botti e tanti ubriachi trasportati in ospedale; Notte di Capodanno: 19enne perde tre dita con un botto, decine di interventi per ubriachezza. Capodanno, un morto per i botti. Viminale: 283 feriti, in calo rispetto ai 309 del 2025 - Leggi su Sky TG24 l'articolo Capodanno, un morto per i botti. tg24.sky.it

Botti di Capodanno, 73 feriti in regione - Tra di loro un bambino di 9 anni colpito di striscio a una mano ... rainews.it

Per i botti di Capodanno un morto e 238 feriti. Sessantotto sono minorenni - In ospedale un bimbo di 9 anni nel Casertano, a Taranto un 13enne (ANSA) ... ansa.it

COMPRO e SPARO i BOTTI di CAPODANNO 2026 dei CINESI: Shopping Tour, Unboxing e SPARO!

I dati del Viminale: per i botti di Capodanno un morto e 238 feriti. Sessantotto sono minorenni #ANSA - facebook.com facebook

Per i botti di Capodanno un morto e 283 feriti. L’anno scorso furono 309 ilsole24ore.com/art/per-botti-… x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.