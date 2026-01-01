Capodanno 2026 e botti da far paura | ferito un 23enne è in corso di trasferimento a Palermo

Per il Capodanno 2026 si registra un episodio di ferimento legato ai fuochi d’artificio, con un 23enne in fase di trasferimento a Palermo. Al momento, la situazione non appare grave come negli anni passati, quando i feriti furono almeno cinque, tra cui un bambino di otto anni. La prudenza resta essenziale durante le festività, per garantire la sicurezza di tutti.

