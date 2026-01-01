Capodanno 2026 e botti da far paura | ferito un 23enne è in corso di trasferimento a Palermo
Per il Capodanno 2026 si registra un episodio di ferimento legato ai fuochi d’artificio, con un 23enne in fase di trasferimento a Palermo. Al momento, la situazione non appare grave come negli anni passati, quando i feriti furono almeno cinque, tra cui un bambino di otto anni. La prudenza resta essenziale durante le festività, per garantire la sicurezza di tutti.
Non è, almeno per il momento (ore 8,10 ndr), un bollettino di guerra. Non come quello dello scorso anno, quando i feriti furono almeno cinque, fra cui un bimbo di appena 8 anni. Durante la notte più lunga dell'anno, un ventitreenne di Licata è rimasto seriamente ferito a causa dell'esplosione di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: C'è già il primo ferito per i botti di Capodanno: uomo colpito al volto da un petardo
Leggi anche: L’incubo dei botti di Capodanno: come proteggere cani e gatti dal rumore che fa paura
Sito Istituzionale | Capodanno 2026, botti vietati con ordinanza; Capodanno 2026, fuochi d'artificio e botti: regole e consigli per evitare rischi; Capodanno 2026, Gualtieri firma l'ordinanza anti botti; La città si prepara, in sicurezza anche per gli amici animali, a festeggiare l’arrivo del 2026: le ordinanze.
Incidenti Capodanno 2026, 57 feriti a Napoli e provincia per l'esplosione di botti. Vigili del fuoco: 770 interventi, decine a Milano - Sono stati 770 nel corso della notte gli interventi dei vigili del fuoco per incendi durante i festeggiamenti di Capodanno, 112 in meno rispetto allo scorso anno, quando furono 882. msn.com
Incidenti Capodanno 2026, 57 feriti a Napoli e provincia per l'esplosione di botti. Rissa al cenone, uomo ferito da colpi di pistola - Sono stati 770 nel corso della notte gli interventi dei vigili del fuoco per incendi durante i festeggiamenti di Capodanno, 112 in meno rispetto allo scorso anno, quando furono 882. msn.com
Botti di Capodanno 2026, ecco quali sono quelli illegali/ Come riconoscerli: bomba Osama, petardo Osimhen… - Botti di Capodanno 2026 illegali: ecco quali sono, come riconoscerli ed evitarli per non rischiare condanne penali ... ilsussidiario.net
Compro e SPARO i BOTTI di CAPODANNO 2026 e i FUOCHI D'ARTIFICIO della LIDL: Tour, UNBOXING e SPARO!
Capodanno, sindaco di Siracusa: “nessuna ordinanza contro i botti, appello alla responsabilità” - facebook.com facebook
A poche ore dal #Capodanno nuovi sequestri di botti illegali in tutta Italia. A Catania la polizia trova una bomba da 11 chili e mezzo. L’appello dei medici alla prudenza. #Tg1 Rosa Vitarelli x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.