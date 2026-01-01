Capodanno 2026 botti | 770 interventi dei vigili del fuoco in tutta Italia 69 in Toscana

Durante la notte di Capodanno 2026, i Vigili del Fuoco italiani sono intervenuti in 770 occasioni per incendi legati ai fuochi d’artificio, con 69 interventi in Toscana. Rispetto all’anno precedente, si registra una diminuzione di 112 interventi. Questi dati evidenziano l’importanza di rispettare le norme di sicurezza durante i festeggiamenti, per ridurre i rischi e garantire un inizio d’anno più sicuro per tutti.

Sono stati 770 nel corso della notte del primo gennaio 2026, gli interventi dei Vigili del Fuoco per incendi durante i festeggiamenti di Capodanno, 112 in meno rispetto allo scorso anno L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Capodanno 2026, botti: 770 interventi dei vigili del fuoco in tutta Italia. 69 in Toscana Leggi anche: Botti di Capodanno: 770 gli interventi dei vigili del fuoco nella notte. In Sicilia 16, solo 6 in Calabria Leggi anche: "Capodanno italiano" movimentato: 770 interventi dei Vigili del Fuoco nella notte La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Capodanno, decine di feriti per i botti e 770 interventi dei pompieri; Incidenti Capodanno 2026: Caserta, a 9 anni ferito da un proiettile vagante. Napoli 24enne romano due volte in ospedale in una notte; Botti di Capodanno: bilancio feriti a Roma e interventi VVF; Botti di Capodanno, un morto alla periferia di Roma. Vigili del fuoco, 770 interventi. Incidenti Capodanno 2026, 57 feriti a Napoli per l'esplosione di botti. Giovane romano due volte in ospedale in una notte - Sono stati 770 nel corso della notte gli interventi dei vigili del fuoco per incendi durante i festeggiamenti di Capodanno, 112 in meno rispetto allo scorso anno, quando furono 882. msn.com

Capodanno, decine di feriti per i botti e 770 interventi dei Vigili del Fuoco - Il numero maggiore si è registrato in Emilia Romagna, dove i pompieri sono entrati in azione 114 volte. tg24.sky.it

VIDEO/Il Capodanno dei vigili del fuoco: 770 incidenti per i botti in Italia, oltre un milione gli interventi nel 2025. Irpinia virtuosa - E' stata una notte di capodanno di super lavoro per i vigili del fuoco: 770 nella notte gli interventi in Italia per incendi riconducibili ai festeggiamenti, 112 in meno rispetto allo scorso anno, qua ... corriereirpinia.it

Capodanno vigili del fuoco: 770 interventi in Italia. Oltre un milione in tutto il 2025

Botti di Capodanno, notte di paura a Foggia: balconi e alberi in fiamme, un bancomat fatto esplodere L'articolo https://shorturl.at/PKKpV - facebook.com facebook

A poche ore dal #Capodanno nuovi sequestri di botti illegali in tutta Italia. A Catania la polizia trova una bomba da 11 chili e mezzo. L’appello dei medici alla prudenza. #Tg1 Rosa Vitarelli x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.